Стало известно, как могут измениться зарплаты некоторых украинцев в условиях карантина

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов, передает Радио Свобода.

По его словам, уже с 1 января ведомство планирует внедрить индикаторы качества работы семейных врачей, которые могут влиять на доходы медиков.

Степанов не сомневается, что эти индикаторы качества работы семейных врачей должны быть, кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров.

"Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - подчеркнул профильный министр в общении с журналистами.

В данный момент, по словам главы МОЗ, не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача, поэтому индикаторы могут кардинально поменять ситуацию.

"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора" , - резюмировал Степанов в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали, что в Украине повысили размер минимальной зарплаты.

Верховная Рада голосованием, которое состоялось 25 августа, повысила минималку до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.