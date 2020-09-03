Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма остался в восторге от первого выпуска седьмого сезона

Звезда поделился своими прогнозами в эфире "Сніданку з 1+1", кто уже сейчас, на начальном этапе, достоин победы. Так, Яма назвал три пары, которые, по его мнению, являются претендентами на победу.

«10-ку ставить есть кому, но пока рано, - поделился Влад. - Меня очень удивила Санта Димопулос. Технически - ну почти безупречно, как для первого эфира - я бы сказал невероятно». Также хореограф отметил номера Надежды Мейхер и Тараса Цимбалюка, добавив, что, конечно же, ситуация еще может измениться.

Меньше всего балов в первом эфире получила пара Alyona Alyona и Юрия Гурича.

Напомним, первый эфир состоялся 30 августа. К сожалению, актрисе из сериала "Папик" Дарье Петрожицкой и ее партнеру Игорю Гелуненко не удалось выйти на паркет в тот день, так как оба они заболели китайским вирусом. Еще одна "зараженная парочка", телеведущая Ольга Фреймут и ее напарник Илья Падзина, таки смогли станцевать, но на открытом воздухе, без зрителей.

Ранее мы сообщали, неожиданное фото с Олегом Винником и его партнершей по шоу «Танці з зірками» Аленой Шоптенко всколыхнуло сеть. На опубликованном в Инстаграм снимке запечатлены упомянутая танцевальная пара и певица Наталья Могилевская. При этом певец держит тот заветный кубок, который должен достаться победителю шоу.

«Судя по тому, в чьих руках кубок «Танцев со звездами», победитель уже практически известен 😉 А вы на кого делаете ставку?», - сказано в подписи к фото.

Пользователи кинулись бурно обсуждать событие: не все согласились с таким раскладом.

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