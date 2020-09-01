Украинская актриса и участница шоу «Танці з зірками» Дарья Петрожицкая подтвердила страшный диагноз и рассказала о симптомах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, у актрисы подтвердился китайский вирус. По ее словам, все началось с повышенной температуры и ломоты во всем теле. После этого подключились и другие, характерные этой болезни симптомы.

«Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела, потом тело выламывается так, что ты не можешь встать, потом резко начинается кашель, сохнет все во рту и в носу и абсолютно пропадают запахи. Оказывается этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин. ..и все это сопровождается слабостью», - отметила она.

В то же время Петрожицкая рассказала, что сейчас ее самочувствие уже лучше, но обоняние не успело полностью восстановиться. Также ей до сих пор сложно дышать.

Что касается участия шоу, то актриса уверена, что вернется на паркет после того, как у нее будет негативный ПЛР-тест. Кроме того, она поблагодарила своих поклонников за поддержку.

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