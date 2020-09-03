Подросшая дочь Ани Лорак восхитила Сеть

Девочка все больше становится похожей на своего отца - Мурата Налчаджиоглу. Новое фото школьницы-Софии появилось на одной из фан-страниц Ани Лорак в «Инстаграм».

На снимке дочь певицы запечатлена в школьной форме и с белыми бантами на голове. В одной руке она держит букет цветов, а в другой – маленькую мягкую игрушку.

В Сети пролсто поражены тем, насколько девочка похожа на своего отца.

«На отца похожа. Копия», «Красотуличка», «Да, копия отца», «Красивая и прекрасная, как ее мамочка», «Не мамина увы, папина копия», «На папу похожа», «Турчаночка», - пишут в комментариях.

София учится в Павловской гимназии в Подмосковье. Гимназия является элитным учебным заведением. За год обучения первоклассника родителям нужно внести 40 тыс. долларов.

Гимназию создали на базе Высшей школы экономики. В гимназии углубленно изучается несколько иностранных языков: английский, французский, немецкий. В приоритете также музыка, танцы, единоборства.

Напомним, 15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.

В браке у них родилась дочь София, которая праздновала свой день рождения 10 июня. В 2020 году ей исполнилось 9 лет. Девочка носит фамилию своего отца. Имя дочери выбрал Мурат.

Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.

Напомним, что счастливая Ани Лорак ошеломила видом рядом с дочкой в новом имидже: "Соню просто не узнать".

Также Politeka писала, что Ани Лорак с подросшей дочерью довела всех до слез, трогательные кадры: "Какая София...".