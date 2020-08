Знаменитая артиска Ани Лорак показала первые кадры со своего нового клипа "твоей любимой"

Не так давно стало известно, что певица выпустила новый клип на песню "Твоей любимой", в котором снялась ее девятилетняя дочь.

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют... С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини" - рассказала Лорак несколько дней назад. А сегодня певица представила в Инстаграм новые отрывки из своей видеоработы.

В подписи Каролина отметила, что эта работа получилась особенной и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди. Видео построено на мозаике эмоций, легкости и пространстве.

Вот как отреагировали фанаты на новую работу:

«Клип со смыслом ❤️», «Та самая фишка, когда в клипе настоящие люди передают реальные эмоции🤍 Софию с дебютом🐥🥰это круть!💥Каролина, поздравляю!👍🏼», «Сонечка в клипе😍 Принцесса! Клип восхитителен🦋», «Очень душевные и искренние истории!», «Завораживает при просмотре 🙈», «Красота и нежность ❤️🌸», «Чувственно, нежно и так душевно🙏❤️», «Сонечку так приятно видеть в клипе😍», «Дочурка молодец 😍😍😍👍».

Отметим, мы также писали, что вот уже несколько недель как Каролина отдыхает вместе со своей дочерью за границей в роскошном курортном отеле. Причем отдыхает звезда не одна, а вместе с другом семьи и крестным отцом Сони - Филиппом Киркоровым.

В этот раз певица без макияжа представила сразу несколько стильных образов и покорила видом рядом с повзрослевшей дочерью. Загорелые и довольные, они позировали в модных платьях и немало взбудоражили сеть. Соня примерила стильное платье насыщенно-розового оттенка, а Каролина блистала в двух платьях с вышивкой свободного кроя:

«🌹 We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Каролина.

