34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова ошеломила пикантными изгибами в вызывающем наряде

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном платье с оригинальным вырезом на груди и металлическими заклепками.

Девушка повернулась к камере боком, продемонстрировав аппетитный бюст с самого лучшего ракурса - заметно, что на Ольге нет нижнего белья.

Бузова, которая недавно сменила имидж (отказалась от каре, нарастив себе пряди на несколько тонов светлее) заплела хвостик и нанесла нежный макияж, приближенный к нюдовому. Артистка озарила зрителей голливудской улыбкой.

"А у пчёлки-труженицы 🐝🐝🐝 продолжается рабочий день 😊😉 интервью за интервью, ну и конечно, интересные съёмки 😊 🎥📷 поэтому скоро для Вас выйдет много интересных статей и не только 😋🤫 А вы чем занимаетесь?", - подписала фото немного уставшая, но не сдающаяся Бузова.

Одним из первых пост прокомментировал ее любовник, рэп-исполнитель Дава, написавший: "Что за красотка".

Правда, тут же объявились Олины хейтеры: "Что-то я не вижу красотки тут никакой. Проспись, малой!"; "Пчёлка труженица? Вы серьёзно? 🤦" - "Туженица она, а не труженица. Тужится, тужится и ничего кроме гo*нa не выходит".

Однако большинство пользователей все же остались в восторге от нового фото Бузовой:

"Звезда 🌟 такая красотка 😍"

"Ооооо олечка полегче ))"

"Ой, я не узнала 😍"

"Прям сияешь♥️"

"Ты такая зайка 🥺💞💞"

Ранее мы сообщали, Бузову разнесли за новый имидж. Длинные волосы, по мнению многих, Ольге ну никак не идут. Фото артистка поделилась в Инстаграм.

"это мужик?" - "🙈и мне показалось мужик, переодетый в женщину🙈"; "Не очень, сильно удлинилось лицо🤷‍♀️" - "хоть один человек написала факт👍"; "Раньше было лучше..."; "Мне прежний образ нравился больше🤷‍♀️", - отреагировали в комментариях.

Напомним, Бузова блеснула фигурой в купальнике и рассказала о сюрпризах: «Вот это да!»

А еще Politeka писала, худющая Ольга Бузова без одежды повторила выходку Волочковой и Чеховой: "Ощущение, что лет 15"