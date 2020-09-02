Участница популярного шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Привет моя Insta Family 😘 Вас стало еще больше, поэтому давайте познакомимся ближе! В этом посте я отвечу на вопросы, которые вы чаще всего задаете: 💙 Меня зовут Санта, мне 33 года, я замужем и у меня двое невероятных детей: Даниэль (11 лет) и София (11 месяцев). Моя семья для меня – самая большая ценность и гордость», - говорится в сообщении.

В то же время Димопулос рассказала, что по жизни она ценит такую черту характера, как умение достигать целей.

«По натуре я – «достигатель»! В 2011 я стала чемпионкой мира по фитнесу и привезла золотую медаль для Украины. Моя подготовка заняла 5 месяцев, в то время когда другие готовились годами! Это стало настоящим чудом, доказывающим, что сила воли, упорство, вера в победу и каторжный труд перетрут абсолютно все», - уточнила она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Димопулос позировала в роскошном платье с декольте, эффектно задрав руки на камеру. Благодаря этому стало кадр получился особенно пикантным.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

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