Американская фитнес-модель Ана Чери пошалила на камеру, показавшись в крохотном бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
На опубликованных кадрах модель позирует в крохотном бикини, демонстрируя изысканную фигуру с разных ракурсов. При этом наряд девушки максимально подчеркивает ее роскошные формы.
Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи больших очков и шляпы, просто развалившись на кушетке. Однако поклонников модель избавила от возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.
Уточним, что на опубликованных кадрах Чери ничего не говорит, лишь красиво улыбаясь на камеру.
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Как сообщалось до этого, американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась фигурой в белоснежном купальнике.
Выпустив собственную коллекцию одежды, Ана стала очень популярна благодаря необычным моделям. Сама девушка старается как можно чаще показывать образы на себе, подчеркивая формы самыми дерзкими луками.
В этот раз чери блестнула фигурой в белом бикини, а лифчик такого же стиля попросту расстегнула, оставив лишь пару пуговиц. Впрочем, прикрыть грудь не удалось.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
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