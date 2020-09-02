Красотка превзошла даже себя

Американская фитнес-модель Ана Чери пошалила на камеру, показавшись в крохотном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованных кадрах модель позирует в крохотном бикини, демонстрируя изысканную фигуру с разных ракурсов. При этом наряд девушки максимально подчеркивает ее роскошные формы.

Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи больших очков и шляпы, просто развалившись на кушетке. Однако поклонников модель избавила от возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери ничего не говорит, лишь красиво улыбаясь на камеру.

Как сообщалось до этого, американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась фигурой в белоснежном купальнике.

Выпустив собственную коллекцию одежды, Ана стала очень популярна благодаря необычным моделям. Сама девушка старается как можно чаще показывать образы на себе, подчеркивая формы самыми дерзкими луками.

В этот раз чери блестнула фигурой в белом бикини, а лифчик такого же стиля попросту расстегнула, оставив лишь пару пуговиц. Впрочем, прикрыть грудь не удалось.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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