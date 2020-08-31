Филипп Киркоров показал, каким необычным способом решил попрощаться с летом

Как пишет Politeka.net, он опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видео, которое вызвало бурную реакцию поклонников (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

«На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было НЕОБЫЧНЫМ для меня, без гастролей и фестивалей. Джордано красиво отметил: «Жизнь – это как полёт на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта вы должны избавиться. Нужно решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь.» Следую и поднимаюсь!», - написал певец.

На видео Киркоров показал себя в корзине воздушного шара, парящего над землей, а также восхитительные пейзажи, которые открываются взору с высоты.

Кадры восхитили фолловеров артиста.

«Дедушка Филя, какая вокруг красота!!!!», «Какое же шикарное у вас лето!!! Просто огонь!!!», «Круто», - пишут в комментариях.

Напомним, Киркоров поразил новым преображением и нарвался на критику: "Ужас, Кончита Вурст нервно курит".

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