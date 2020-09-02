30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила пикантным фото

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм Яна опубликовала пикантное селфи. Красотка сфотографировала себя крупным планом. На ней был очень откровенный купальник, который едва смог скрыть ее пышную грудь. Особое внимание привлекали выразительные глаза модели.

Несмотря на такое фото, в посте Яна подняла очень серьезную тему. Она рассказала, что увидела на пляже отца и мать, которые били ребенка.

«По «жопе» мальчик получил не хило сначала от папы, а потом, в добавок и от подошедшей мамы. Естественно он заплакал. Но что было дальше, меня крайне удивило... Мама тут же начала его обнимать и целовать, держа на руках, вытащив из воды», - отметила Кошкина.

По мнению блогерши, такой воспитательный подход весьма нездоровый и странный.

«Для детской психики - жёстко! Нет?», - заявила девушка.

За день ее фото собрало более 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Уважаю Яну за терпение, сколько нехороших, чаще даже пошлых комментов, но она всегда умеет ответить тактично», «Глаза выразительные», «Яна, ты супер!!))», «Грудь четкая», «А глаза то какие!», «Богиня», «Крутая», «Ох, какой, взгляд!! Какие обворожительные глаза! Красивые, как горы!», «Кукла», - пишут люди.

Отметим, что слухи о романе Хрламова с Кошкиной поползли сразу же после его развода с Асмус. Сами звезды его не подтвердили.

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