Самым горячим артистам-красавчикам порой достаточно снять рубашку, чтобы свести с ума поклонниц

Рoliteka.net собрала самых красивых мужчин украинского и российского шоу-бизнеса, которым есть чем похвастаться.

Муж Наташи Королевой, шоумен и стриптизер Тарзан, несмотря на солидные 50 лет остается в прекрасной физической форме. Он любит подразнить своих поклонниц очень откровенными снимками в Инстаграм.

Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, всегда был красавчиком. За последние 4 месяца он сбросил 12 кг, в результате чего ушла вся мышечная масса. По словам исполнителя, он планирует вернуться в спортзал.

Макс Михайлюк после участия в шоу «Холостяк» стал настоящей звездой сети. Его фото с обнаженным торсом вызывают фурор среди украинок.

Известный хореограф Влад Яма всегда держит себя в форме. Иногда танцор не стесняется показать свое тело во всей красе.

А вот украинский музыкант Макс Барских часто хвастается обнаженным торсом, на котором можно посчитать все кубики.

Муж солистки группы «Время и стекло» Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес держит себя в форме, хоть и не ходит в спортзал на постоянной основе. Практически половина тела исполнителя покрыта татуировками.

Напомним, что Михайлюка из "Холостяка" осадили в сети за фото со спущенными штанами: "Будь мужиком!".

А еще Politeka писала, что огрубевший муж Наташи Королевой поразил перевоплощением, видео: «Джигурда вселился».

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