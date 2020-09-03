Самым горячим артистам-красавчикам порой достаточно снять рубашку, чтобы свести с ума поклонниц
Рoliteka.net собрала самых красивых мужчин украинского и российского шоу-бизнеса, которым есть чем похвастаться.
Муж Наташи Королевой, шоумен и стриптизер Тарзан, несмотря на солидные 50 лет остается в прекрасной физической форме. Он любит подразнить своих поклонниц очень откровенными снимками в Инстаграм.
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Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, всегда был красавчиком. За последние 4 месяца он сбросил 12 кг, в результате чего ушла вся мышечная масса. По словам исполнителя, он планирует вернуться в спортзал.
Макс Михайлюк после участия в шоу «Холостяк» стал настоящей звездой сети. Его фото с обнаженным торсом вызывают фурор среди украинок.
Известный хореограф Влад Яма всегда держит себя в форме. Иногда танцор не стесняется показать свое тело во всей красе.
А вот украинский музыкант Макс Барских часто хвастается обнаженным торсом, на котором можно посчитать все кубики.
Муж солистки группы «Время и стекло» Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес держит себя в форме, хоть и не ходит в спортзал на постоянной основе. Практически половина тела исполнителя покрыта татуировками.
Напомним, что Михайлюка из "Холостяка" осадили в сети за фото со спущенными штанами: "Будь мужиком!".
А еще Politeka писала, что огрубевший муж Наташи Королевой поразил перевоплощением, видео: «Джигурда вселился».
Также Politeka сообщала, что Сергей Лазарев в образе денди показал, чем покорил звезду: «Это вообще законно?».