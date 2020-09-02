33-летняя украинская певица Настя Каменских предстала в смелом образе

Звезда активно ведет страничку в своем Инстаграм, где делится фото и видео в разных образах, передает Politeka.net.

Так, артистка опубликовала фото, позируя в расстегнутой рубашке. Настя стояла, вероятно, дома, наведя на себя камеру. Звезда распахнула белоснежную рубашку, сверкнув самым интимным.

Красотка засветила лифчик от купальника с кокетливым узелком посередине, натянувшемся на груди.

Красивая длинная цепочка спустилась от шеи к прелестям и придавала акцента столь смелому образу.

Звезда забрала волосы в большой пучок, чтобы они ей не мешали.

Каменских смотрела в камеру, казалось, на ее лице не было макияжа, выделялись лишь черные брови.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке, ведь она: "Просто вау".

Напомним, Настя Каменских предстала в длинном цветастом платье черного цвета.

Кокетливая звезда распустила кучери и подкрасила губы красной помадой, соблазняя поклонников позами. Девушка продемонстрировала фигуру в разных ракурсах, в том числе повернувшись к камере пленительным декольте. На одном из кадров красотка изящно нагнулась, сдавив пышный бюст вытянутыми вперед руками.

Ранее мы писали, что Настя Каменских предстала в купальнике с леопардовым принтом на тонких лямках в привычном стиле.

На фото видно, как звезда наслаждается поеданием сочного арбуза с легкой улыбкой и веселится перед объективом.

Фото могло бы вызвать массу эмоций поклонников, но было обнародовано в сториз.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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