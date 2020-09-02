Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, поразила своими идеальными формами без белья

Известная красотка выглядит просто невероятно, поэтому ей не грех похвастаться своими совершенными формами, передает Politeka.net. В этот раз модель опубликовала жаркие фото в своем Инстаграм.

Калпо позировала за столиком в кафе с обтягивающем костюме. Звезда надела тесный топик, под которым показалось самое интимное. Видно, что модель предпочла не надевать лифчик.

Грудь Калпо выпирала из большого декольте, а длина топика позволила рассмотреть стройную талию.

Тугие лосины обтянули шикарные бедра знаменитости и стройные ножки.

Стоит отметить, что одежда была почти телесного цвета, и под какими-то ракурсами казалось - Оливия обнажена.

Красотка широко улыбалась, при этом в руках она держала бокал с вином.

"Счастливый час", - написала Калпо.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети отметили привлекательность звезды и ее непринужденность.

"Столько страсти", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо предстала в лифчике с бретельками, обтянувшими ее тонкую талию. Аппетитная грудь немного сжалась под лифчиком, а тонкие бретельки впились в кожу.

Звезда надела длинные брюки, севшие на тонкой талии.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо устроила интимные игры в кровати со своим женихом. Она лежала в соблазнительной кружевной ночной рубашке. Ее пышная грудь скромно выглядывала под тонкой тканью.

Рядом с моделью лежал ее жених, который держался рукой за ее «пятую точку». А между ними находилась собака.

Напомним, что Оливия Калпо пленила молодым телом в мини-бикини, горячие кадры: «Сладкая».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо сбросила кофту, заворожив упругими прелестями в лифчике: «О, мой бог!».

Также Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.