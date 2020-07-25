Американская модель, обладательница титулов Мисс США и Мисс Вселенная 2012 года Оливия Калпо, сверкнула роскошной фигурой

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка решила похвастаться новыми обложками модных журналов, которые она украсила. Красотка держала в руках два журнала и выглядела очень счастливой. Видно, что одну из обложек украсил соблазнительный снимок, на котором Оливия предстала в нижнем белье.

Впрочем, модель не оставила поклонников без «сладкого». Она спустила с плеч кофту, засветив свои пышные формы в спортивном лифчике. Выглядела при этом Оливия восхитительно. Белый домашний костюм пришелся ей по фигурке.

«Ущипни меня в этот момент. Большое спасибо», - подписала пост звезда.

За день фото Оливии собрали почти 90 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Потрясающая!», «Очень милая Оливия» «О, мой бог! Поздравляю, красиво! Кстати, откуда этот наряд?», «Так горжусь тобой», «Королева в Городе Королев», «Поздравляю! Ты на обложке! Хороший выбор», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо сверкнула фигуркой, лежа на надувном матрасе посреди бассейна. Модель была одета в белый купальник.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».