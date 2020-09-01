Українська співачка Тіна Кароль здивувала сміливим образом у першому ефірі нового сезону шоу «Танців з зірками»

Вже традиційно, як і багато хто щороку до цього, Тіна разом з Юрієм Горбуновим провела перший прямий ефір проекту" Танці з зірками", який стартував 30 Серпня. Так, Тіна Кароль вибрала вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma зі сміливим декольте і пікантними вирізами під грудьми. Саме воно стало причиною бурхливої реакції в мережі.

Справа в тому, що декольте зірки вийшло занадто відвертим, а білосніжне плаття, ідеально підкреслило її гідності, в цілому чимало збентежило фанатів Тіни. Шанувальники відзначили, що зірка просто загубилася на такому білому тлі.

Втім, дизайнерський наряд частина фанатів все ж оцінила, заявивши, що образи Кароль з кожним роком стають все більш пікантними і вона може дозволити собі показати такий розкішний вигляд:

«Загубилася на білому тлі😳», «Дуже красива 😍😍😍», «Як красивоооо😍🔥», «Красива 😍», «Гаряче😍🔥🔥🔥», «о май гад,тіна 🔥🔥», «Мій затумененный розум не здатний аналізувати дані фотографії🤤❤», «Ікона, Які у Тіни очі красиві, дууже важко не дивитися на них 😍🍒», «Біла Королева ❤️», «Ну ти сексі мати🔥», «Тіна, ну що ж ви творите!🔥 🔥 🔥 Шикарна😍", " Тіна ніби світиться. А за чергову сукню-купальник з виваленими грудьми костюмерам мінус, фасон тіні категорично не йде і сильно дешевить образ,» - пишуть фанати.

Ми також писали, що Тіна разом зі всесвітньо відомим репером Snoop Dogg випустила пісню Blow Your Mind. Прем'єра пісні відбулася всього день тому, але вже викликала бурхливу реакцію в мережі. Ліричний трек співачка також представила на своїй сторінці в Instagram.

На фан-акаунті Тіни також з'явилася інформація, що стосується нової роботи співачки. Спеціально під жарким кадром з Кароль була опублікована інформація про трек артистів:

«Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно здатним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі», — розповідала Кароль в інтерв'ю.

При цьому вона відповіла, що про співпрацю з американським співаком вона дізналася раптово, у неї була всього година на запис своєї частини в треку.

«Я тут же подумала, у нас є класні українські автори. Відразу ж знайшла нову пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю, взяла з неї шматочок, вклала, заспівала, зробили текст. І вийшла цілісна картинка", - розповіла Кароль.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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