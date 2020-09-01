Українська співачка Тіна Кароль здивувала втомленим виглядом після зйомок першого ефіру "Танців з зірками"

Після того, як зірка епатувала публіку своєю появою на зйомках проекту несподіваним вбранням, співачці вдалося здивувати знову. Вона поділилася відео в Сторі, на якому позувала в простому домашньому вигляді і показала обличчя без макіяжу, мило посміхнувшись на камеру.

Сама Тіна виглядала дещо втомленою, проте це не завадило фанатам на сторінці "фантіна" захопитися артисткою.

Нагадаємо, Тіна раніше говорила, що в звичайному житті вона намагається бути простою людиною, не любить акцентувати увагу на собі і намагається всіляко не виділятися з натовпу, тому не фарбується:

«У звичайному житті я не підкреслюю свої жіночі принади і не одягаюся з розрахунком когось вразити. Намагаюся бути гранично скромною. Купую практичні речі, а якщо вони ще й недорогі – взагалі прекрасно», - одного разу сказала Тіна.

"Тіна без макіяжу просто бомба" « " люблю такі історії 😂❤️", "втомлена сильно, невиспана«," Любимка наша.❤ ️ ", "Не втомилася наша дівчинка від самозамилування🤔.", "Малятко😻❤️", " Наша красуня 😍❤", " Краща🔥 🤍", «так красива... красива🌹 🌹 🌹 🔝",» не те слово❤️", » нереальнааа", - пишуть користувачі.

Ми також писали раніше, що вже традиційно, як і багато хто щороку до цього, Тіна разом з Юрієм Горбуновим провела перший прямий ефір проекту" Танці з зірками", який стартував 30 Серпня. Так, Тіна Кароль вибрала вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma зі сміливим декольте і пікантними вирізами під грудьми, що затьмарило всі наряди артистів цього ефіру. Саме воно стало причиною бурхливої реакції в мережі.

Справа в тому, що декольте зірки вийшло занадто відвертим, а білосніжне плаття, ідеально підкреслило її гідності, в цілому чимало збентежило фанатів Тіни. Шанувальники відзначили, що зірка просто загубилася на такому білому тлі.

Втім, дизайнерський наряд частина фанатів все ж оцінила, заявивши, що образи Кароль з кожним роком стають все більш пікантними і вона може дозволити собі показати такий розкішний вигляд.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."