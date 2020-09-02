Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала, как выглядела в школьные годы

Как передает Рoliteka.net, архивный снимок она опубликовала у себя в Инстаграм. Маленькая Оля позировала за школьной партой в красивом розовом платье. У нее на голове была популярная в 90-х прическа «корзиночка» с разноцветными резинками. Ольга серьезно смотрела в кадр. Стоит отметить, что в маленькой девочке трудно узнать сегодняшнюю Бузову.

«По прическе есть вопросы? Уже тогда задавала тренды», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост артистки собрал почти 500 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать платье Ольги, которое в те времена было у многих. Кроме этого поклонники посмеялись над комментарием Бузовой насчет трендов.

«Красивая», «Такая серьёзная», «Милашка», «Тогда было ещё не всё потеряно», «Не похожа на себя нынешнюю, разве что только взгляд не поменялся», «Причёска бомба, честно говоря», «Все время Якает! Я, я, я создаю тренды, я нарядила елку сама, я хорошая хозяйка», «Помню эти платья», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова поделилась последним летним фото в купальнике. Красотка позировала в белом лифчике и соломенной шляпе.

Напомним, что Ольга Бузова без одежды повторила выходку Волочковой и Чеховой: "Ощущение, что лет 15".

А еще Politeka писала, что Ольга Бузова не устояла перед младшим красавчиком-Киркоровым: "Какие...".

Также Politeka сообщала, что Ольга Бузова кардинально сменила внешность и разгорячила своего любовника: "Иди, я тебя...".