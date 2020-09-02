53-летний российский певец Филипп Киркоров произвел фурор уникальными кадрами

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, а также похвастался школьным аттестатом об окончании среднего образования - с одними "пятерками".

Так, на фото Филипп предстал в детском возрасте. Певец легко узнается в мальчике с большущими глазами и обезоруживающей улыбкой.

"Первоклашка Филипп 1974 года желает всем школьникам и студентам горящих глаз на уроках и с интересом грызть гранит науки!🧬Будьте настоящими бойцами за свои цели, за свои мечты, за своё будущее!🥇", - подписал фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мамочки, это ж сын Стоцкой на фото 😂"

"Молодец хорошо учился, очень симпатичный мальчик, дети на него похожи"

"Какой красивый"

"В метро купил)))"

"Красавчик🔥отличник👍 всегда N1👏🏻"

"❤️ Вы по жизни - ОТЛИЧНИК !!! 😘"

"О Боже 😍"

"Какие глазища!!! красавец❤️"

"Вообще не изменился оказывается"

"А я думала, вы в Варне родились"

"Все девчонки наверное влюбились в эти глаза первоклашки🤔🤗"

Ранее мы сообщали, "дедушка" Киркоров с седой бородой обескуражил опасным развлечением. Артист показал и рассказал в Инстаграм, что провел последний рассвет уходящего лета высоко над землей.

"На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было необычным для меня, без гастролей и фестивалей", - сообщил знаменитость.

Напомним, Киркоров поразил новым преображением и нарвался на критику: "Ужас, Кончита Вурст нервно курит".

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