53-летний российский певец Филипп Киркоров произвел фурор уникальными кадрами
Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, а также похвастался школьным аттестатом об окончании среднего образования - с одними "пятерками".
Так, на фото Филипп предстал в детском возрасте. Певец легко узнается в мальчике с большущими глазами и обезоруживающей улыбкой.
"Первоклашка Филипп 1974 года желает всем школьникам и студентам горящих глаз на уроках и с интересом грызть гранит науки!🧬Будьте настоящими бойцами за свои цели, за свои мечты, за своё будущее!🥇", - подписал фото звезда.
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"❤️ Вы по жизни - ОТЛИЧНИК !!! 😘"
"О Боже 😍"
"Какие глазища!!! красавец❤️"
"Вообще не изменился оказывается"
"А я думала, вы в Варне родились"
"Все девчонки наверное влюбились в эти глаза первоклашки🤔🤗"
Ранее мы сообщали, "дедушка" Киркоров с седой бородой обескуражил опасным развлечением. Артист показал и рассказал в Инстаграм, что провел последний рассвет уходящего лета высоко над землей.
"На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было необычным для меня, без гастролей и фестивалей", - сообщил знаменитость.
Напомним, Киркоров поразил новым преображением и нарвался на критику: "Ужас, Кончита Вурст нервно курит".
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