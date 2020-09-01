Популярная украинская певица Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Седокова позирует в «хищном» платье с экстремальным декольте, которое эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Сама красотка ничего не говорит, лишь показывая «дары природы» с разных ракурсов.

Дополнить образ знаменитость решила при помощи эффектного макияжа, прически и серьг. Однако поклонники Седоковой не могли что-либо сказать, поскольку кадрами певица поделилась у себя в Сторис.

До этого певица Анна Седокова показала фигуру в ярком бикини рядом с маленьким сыном.

После возвращения из Майами Анна продолжает показывать, как веселится с детьми и будущим мужем, а также проводит все время в магазине собственного бренда, где собирается подготовить новую осеннюю коллекцию.

В этот раз она в ярко-розовом купальнике показала, как готовится отдыхать с сыном, которого пока рано вести в школу первого сентября.

"У Моны в Америке дистанционное обучение продлили до конца октября. И они учатся онлайн, дальше скажут как будет. С одной стороны хочется сказать "бедные родители"

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

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