Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала фигуру в ярком бикини рядом с маленьким сыном

После возвращения из Майами Анна продолжает показывать, как веселится с детьми и будущим мужем, а также проводит все время в магазине собственного бренда, где собирается подготовить новую осеннюю коллекцию.

В этот раз она в ярко-розовом купальнике показала, как готовится отдыхать с сыном, которого пока рано вести в школу первого сентября:

«А мне некого вести сегодня в школу 🥺 Так что я покажу тебе как веду ребёнка в бассейн 😂 Гектор ещё маленький, он пошёл в садик. У Алины ничего не понятно, в прошлом году мы ушли из школы и сели сразу на карантин. И в этом году у нас новая школа.Но это тоже не точно, даже не хочу начинать тебе рассказывать 😐

У Моны в Америке дистанционное обучение продлили до конца октября. И они учатся онлайн, дальше скажут как будет. С одной стороны хочется сказать «бедные родители». А с другой ..

Я сегодня увидела огромные очереди из студентов и школьников. И тут конечно вирусу уж точно есть где разгуляться. Возможно ли, что именно это решение приведёт к второй волне и с числа 20 сентября мы такие все нарядные сядем дома?», - пишет Анна. Пользователи же были возмущены видом Анны рядом с сыном и посоветовали ей угомониться:

Мы также писали, что на протяжении последнего года Седокова активно продвигала в сети одежду собственного бренда. Анна начала активно заниматься им довольно давно и только в последнее время ее одежда стала весьма популярна, причем нередко в костюмах от Седоковой появляются звезды украинского и российского шоу-бизнеса.

Седокова в разделе Стори в Инстаграм в свою очередь показывает новинки и лучшие образы, чтобы привлечь еще больше внимания. В этот раз загорела певица продемонстрировала пикантный наряд, состоящий из топа и юбки, а также специального платка.

Анна отметила, что ей нравится мелкий цветочный принт, а платочек, который надевают на шею, она носит как импровизированную маску. Напомним, в таком орбазе Седокова впервые появилась на публике во время отдыха с Янисом в Майами, получив массу комментариев в адрес своей фигуры. Причем ранее многие отметили, что Анна заметно поправилась после отпуска в Майами.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

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