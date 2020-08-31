Стало известно, кому повезет с повышением пенсий в сентябре 2020 года

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, уже с началом осени в Украине полтора миллиона пенсионеров получат повышенные выплаты (+111 гривен).

И это напрямую связано с повышением минимальной зарплаты, которое утвердила Верховная Рада.

Но не все украинцы могут радоваться, поскольку повышенные выплаты предназначены тем пенсионерам, которые выполнили главные условия по стажу.

Если льготник выполнил определенные обязательные процедуры и достиг возраста 65 лет, то он может рассчитывать на 40% от минимальной зарплаты. Если сейчас размер выплаты составляет 1889 гривен, то после перерасчета - 2000 гривен.

Ранее мы предупреждали, что украинцам будут по-новому выплачивать пенсии.

По словам советника главы Минсоцполитики, назначение выплат будет происходить автоматически, но не для всех.

«Если у Пенсионного фонда имеется вся информация, мы готовы к автоматическому назначению. Но в электронном виде персонифицированная информация у нас есть только с 2000 года. Но люди, которые сегодня выходят на пенсию, имели стаж и до этого периода. Поэтому сегодня говорить о массовом переходе на назначение автоматической пенсии еще рановато», - ранее предупреждал Шамбир.

Чтобы человеку в автоматическом режиме назначили выплаты, в базе ПФУ должны быть следующие данные: информация о страховом стаже и размер отчислений человека в фонд за все время его работы.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, за что придется переплачивать.