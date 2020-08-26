Обладательница самой большой натуральной груди в Украине Мила Кузнецова показала соблазнительный танец в откровенном наряде

Модель с 13-м размером бюста поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах красотка беззаботно танцует под музыку в оригинальном наряде. На ней легкий летний костюм с короткими шортами и глубоким декольте. Под ним можно рассмотреть лифчик модели с завязками, перекрещенными на груди. Кузнецова вовсю зажигает под музыку, то и дело потрясая своим внушительным бюстом прямо перед камерой. Поклонники модели смогли рассмотреть ее грудь крупным планом.

«Настроение супер, чего и Вам желаю», - подписала видео Кузнецова.

Ее подписчики тут же принялись комментировать увиденное.

«Спасибо большое и вам хорошего настроения», «Спасибо вам огромное, вы просто заряжаете суперовым настроением», «Вау вау ты такая красивая», «Там не вишенки, там гораздо большее», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кузнецова покорила очень женственным образом накануне Дня Независимости.

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка с 13-м размером бюста поделилась снимком, на котором позирует в нежном желтом сарафане с оборками, обрамляющими внушительное декольте.

Свой образ девушка дополнила ободком в волосах с цветами и серьгами.

Не стала красотка злоупотреблять и косметикой, подчеркнув только глаза.

Напомним, украинка с 13-м размером забыла про стыд и поиграла своими «дыньками» на камеру: «Аж подпрыгивают».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером сверкнула мощными формами прямо на параде.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками.