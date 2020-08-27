Украинская модель Мила Кузнецова похвасталась выдающимися формами на новых кадрах
Обладательница впечатляющей груди 13-го размера опубликовала в своем Инстаграм новое видео, сообщает Politeka.net.
«Я в таком очаровательном месте Киева. Посмотрите, это Облонская набережная», - обратилась модель к своим подписчикам. Однако, скорее всего, большинство обратило свое внимание совсем не на набережную, а на не менее очаровательные формы девушки, которые заняли большую часть кадра.
Кузнецова на видео запечатлена с глубоким декольте. На голове у нее черная повязка в белый горошек, а в ушах красный сережки под цвет помады. Глаза модель скрыла за солнцезащитными очками.
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Образ дополнил яркий желто-оранжевый маникюр. И как можно заметить, даже защитную маску Кузнецова подобрала в таких же цветах.
Напомним, 24 августа Кузнецова посетила на марш защитников Украины, который прошел на Майдане. Для появления на марше Мила выбрала длинное платье-вышиванку, которое она кокетливо приоткрыла, продемонстрировав свое внушительное декольте. Ее образ дополнил роскошный венок из цветов на голове.
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