Как телеведущая отреагировала на вызов?

38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, наконец, приняла решение

Как передает Politeka.net, радостную новость сообщили в Инстаграм телеканала "1+1".

"Ольга Фреймут (@freimutolia) принимает вызов от Арама Арзуманяна, становится участницей нового сезона "Танці з зірками" и завершает нынешний #танціззиркамиchallengе 🎉", - говорится в посте.

Пользователи кинулись обсуждать событие. Стоит отметить, не все поддерживают звезду в ее желании станцевать на паркете шоу.

"Зачем??"

"Чекаю з нетерпінням!😊"

Ранее мы сообщали, что Фреймут получила вызов от актера Арама Арзуманяна, который намерен участвовать в "Танцях".

"Я принимаю эстафету от Сергея Мельника и передаю ее Ольге Фреймут. Встретимся на паркете шоу "Танці з зірками", - поделился Арзуманян, сопроводив свою речь страстным танцем.

Также мы рассказывали, в новом сезоне "Танців з зірками" примут участие певец Олег Винник (его партнершей станет Алена Шоптенко), артистка и телеведущая Надежда Мейхер (партнер - Кирилл Васюк), певица Санта Димопулос (ей компанию составит Макс Леонов), актер Тарас Цымбалюк (станцует с Яной Заец), актриса Дарья Петрожицкая (партнер - Игорь Гелуненко), певица Юлия Санина (имя партнера которой еще не названо) и артистка Слава Каминская (также пока еще без "пары").

Напомним, шоу стартует уже в сентябре. Подбор звездных участников, уже по традиции, проходил в рамках челленджа, когда украинские знаменитости приглашали друг друга принять участие в проекте.

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