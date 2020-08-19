Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своих младших детей Евдокию и Валерия

Как передает Politeka.net, серия фотографий появилась у телеведущей в Инстаграм. Фреймут позировала на камеру с малышами, на которых были надеты защитные маски. Сама Ольга была одета в черную юбку и светлую кофту поверх бежевого топа. Оказалось, что Фреймут привела детей в школу.

«Первый день школы. Евдокия впервые пошла с братом и сестрой! Мы думали, будут слезы - дочь побежала к учителю с большой радостью. Госпожа Лаура даже за ней не успевала», - подписала фото Фреймут.

Как выяснилось, дети Фреймут учатся в частной школе. Поэтому учеба здесь начинается не 1 сентября. Но поклонников удивила другая вещь. Дело в том, что младшей дочке Фреймут Евдокие всего 3 годика. И она уже отправилась в школу.

«Добрый день! Евдокии полных 6 лет?», - спросила одна из поклонниц. «3», - ответила Ольга.

«Ясно)) Интересный подход, а какая программа в школе для таких деток?», - продолжила диалог украинка.

За несколько часов пост Фреймут собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Поздравляю. Классная школа, какие там замечательные школьники и вся команда сотрудников», «Фото с первого класса - это воспоминания, легкость, радость», «Евдокийка похожа на Вас (особенно глазами), а Валерий-на Владимира))))», «Да школа очень хорошая, но и очень дорогая, не каждая семья готова выложить за школу 20 тысяч долларов за год обучения», «Евдокия похожа на Злату», - пишут люди.

Напомним, что дерзкая Фреймут дала советы украинцам и нарвалась на критику: «Не у всех есть деньги».

Как сообщала Politeka, Фреймут в мини-юбке засветила лишнее, выходя из машины: "А Верка Сердючка не так показывала".

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