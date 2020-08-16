Известная телеведущая Оля Фреймут показала себя и рассказала об этикете

На кадрах Оля была в синей юбке и блузке. Образ красотка дополнила туфлями белого цвета, сидя за рулем автомобиля. Фреймут без стыда показывала ноги по бедра, ведь разрез в юбке ничего не скрыл. Телеведущая решила рассказать в ролике, как правильно выходить из автомобиля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красотки.

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Як елегантно вийти з машини? Наближаємося якомога ближче до дверей. Відчиняємо собі самі, або чекаємо, поки нам їх відчинять. Коліна та носочки мають щільно прилягати один до одного ( щоб не продемонструвати мимоволі щось сокровенне); наступне - ставимо дві ступні одночасно на землю. Потім висовуємо голівоньку та виштовхаємо сіднички😉. Це вихід з машини для панянок. Написати, як за етикетом виходити з автівки чоловікам?

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"Как элегантно выйти из машины? Приближаемся как можно ближе к двери. Открываем для себя сами, или ждем, пока нам их откроют. Колени и носки должны плотно прилегать друг к другу (чтобы не продемонстрировать невольно что-то сокровенное) следующее - ставим две ступни одновременно на землю. Затем высовываем головушку и выталкиваем бедрышка. Это выход из машины для барышень. Написать, как по этикету выходить из машины мужчинам?", - написала Оля.

Фанаты посмотрели ролик более 50 тысяч раз и написали комментарии:

"С каена так легко выйти, а попробовали бы с 911 так элегантно вылезти)))", Вот это бред", "А Верка Сердючка в СВ-шоу не так показывала", "Как Шерон Стоун".

Ранее мы сообщали, что 38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, наконец, приняла решение.

"Ольга Фреймут (@freimutolia) принимает вызов от Арама Арзуманяна, становится участницей нового сезона "Танці з зірками" и завершает нынешний #танціззиркамиchallengе 🎉", - говорится в посте.

Напомним, младшая дочь Ольги Фреймут растет настоящей красавицей, редкие кадры

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