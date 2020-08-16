Известная телеведущая Оля Фреймут показала себя и рассказала об этикете

На кадрах Оля была в синей юбке и блузке. Образ красотка дополнила туфлями белого цвета, сидя за рулем автомобиля. Фреймут без стыда показывала ноги по бедра, ведь разрез в юбке ничего не скрыл. Телеведущая решила рассказать в ролике, как правильно выходить из автомобиля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красотки.

"Как элегантно выйти из машины? Приближаемся как можно ближе к двери. Открываем для себя сами, или ждем, пока нам их откроют. Колени и носки должны плотно прилегать друг к другу (чтобы не продемонстрировать невольно что-то сокровенное) следующее - ставим две ступни одновременно на землю. Затем высовываем головушку и выталкиваем бедрышка. Это выход из машины для барышень. Написать, как по этикету выходить из машины мужчинам?", - написала Оля.

Фанаты посмотрели ролик более 50 тысяч раз и написали комментарии:

"С каена так легко выйти, а попробовали бы с 911 так элегантно вылезти)))", Вот это бред", "А Верка Сердючка в СВ-шоу не так показывала", "Как Шерон Стоун".

Ранее мы сообщали, что 38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, наконец, приняла решение.

"Ольга Фреймут (@freimutolia) принимает вызов от Арама Арзуманяна, становится участницей нового сезона "Танці з зірками" и завершает нынешний #танціззиркамиchallengе 🎉", - говорится в посте.

Напомним, младшая дочь Ольги Фреймут растет настоящей красавицей, редкие кадры

А еще Politeka писала, что известная блондинка Фреймут свела с ума красотой на пляже

Также Politeka сообщала, что Фреймут застукали с вредной едой, украинцы озадачены



