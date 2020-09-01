Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась спортивной фигурой в кислотно-оранжевом костюме

Стройная модель прославилась благодаря необычной внешности. Выкладывая фото в Инстаграм, девушка привлекает внимание фанатов к себе с каждым разом все больше. В этот раз аппетитная Эби повеселилась перед зеркалом в кислотно-оранжевом костюме.

Девушка подчеркнула грудь необычным топом с вырезом прям на своих формах, а ягодицы обтянула лосинами с высокой посадкой. При этом более дерзкого и необычного вида Эби придали идеально ровные черные локоны. Как правило, девушка их делает кудрявыми и укладывает в прически. Завершают образ Рэтчфорд макияж и аккуратный маникюр.

«1, 2? !! 😎 Комментируйте сразу, малышки; ) 🧡🔥🧡🔥», - написала Эби.

Вот как реагируют фанаты:

«Моя любовь, я хотел бы быть кроликом, чтобы съесть тебя кусочками и множеством поцелуев 😘», «Très Belle😊😍😍», «Неужели это реально топ? Я имею в виду, что это отлично подходит для инста 💦🔥😍», «вау, мой любимый цвет !! 👍», «Апельсин тебе действительно идет!», «Великолепная красотка», «отличное чувство моды✨,» «Посмотри на эту великолепную крошку «, «Я испытываю "апельсиновую влюбленность" вместо "Великолепия" 🌹».

Мы также писали, что модель показывает студийные съемки в рамках рекламы модной и трендовой одежды каждого сезона. При этом красотка старается не повторяться и каждый раз устраивает съемку в разных нарядах и специальных локациях. В этот же раз Эби удалось покорить фанатов соблазнительным видом в необычном бикини.

Так, модель примерила золотой купальник из очень яркой ткани и дополнила образ прозрачной "юбкой" - специальном украшением из множества бус, соединенных на талии Эби. При жтом нижней части бикини совсем не видо, а сама модель повернулась к объективу боком, подчеркивая тем самым пышную грудь и тонкую талию с блестящим поясом.

Завершали пляжный образ Рэтчфорд массивные серьги, кольца с камнями и неизменный нюдовый макияж с акцентом на глаза девушки.

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