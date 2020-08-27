Стало известно, как в 2021 году планируют рассчитывать размеры соцвыплат для украинцев

Об этом пишет портал 24.

Как известно, правительство подготовило новый проект расчета пенсий, штрафов и социальных выплат с 2021 года.

Вместо прожиточного минимума, ряд выплат, а именно тех, которые не относятся к основным доходам, хотят прикрепить к базовой величине для соцвыплат и базовой величине для денежных платежей и взысканий.

Уже следующим летом эти базовые величины предлагают установить на уровне 2100 гривен, а еще через год - увеличивать их, несмотря на инфляцию.

Прожиточный минимум власти хотят оставить для определения основных социальных гарантий (минимальной зарплаты, минимальной пенсии, соцпомощи малообеспеченным семьям и другие).

На сегодняшний день размер прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет составляет 1859 гривен, то с нового года повысится до 2310 гривен. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет размер выплаты составит 2940 гривен.

При условии, если Рада утвердит этот законопроект, размер алиментов составит 55% от базовой величины для соцвыплат на детей в возрасте до 6 лет и 70% на детей в возрасте от 6 до 18 лет: 1155 гривен вместо 940 и 1470 вместо 1159 гривен соответственно.

Также вырастут минимальные пенсии (в декабре до 1769 гривен), надбавки неработающим украинцам (1050 гривен), выплаты участникам АТО (на 525 грн больше), соцпомощь для лиц с инвалидностью (I группа - на 50% больше, II - на 40%, III - на 30%).

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