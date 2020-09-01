Украинская актриса, травести-дива Монро вызвала бурную реакцию в сети калейдоскопом самых "вкусных" образов за время своей карьеры
Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, предавшись воспоминаниями.
Монро показала себя в самых разноообразных нарядах - один ярче другого. Вместе со вкусами в одежде менялись цвет и длина волос теледивы.
На одном из кадров блондинку сравнили с певицей Мадонной - там, где у нее много разноцветных браслетов на руке. Также звезда щеголяла в своем время в образе "щирої україночки"-гуцулки и удивила ультрасовременным образом диджея в ночном клубе.
"Дети в школу, виски в колу🤗😀 Для меня первое сентября, один из любимейших и долгожданных дней в году! 👆лето прощай, здравствуй календарная осень! 👆начало нового тв-сезона, хотя многие проекты и снимаются летом. 👆близится 3 сентября🤗 👆НЕ НУЖНО ИДТИ В ШКОЛУ! Сегодня снова занырнула в архивы (искала фото с одним новомодным политиком) и растворилась в воспоминаниях. Эх! Вроде смотрю - Ну я же, а ощущение, что другой человек. А вам как кажется? Изменилась!?", - поделилась размышлениями Монро.
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Пользователи пришли к единому мнению, что время над артисткой неподвластно:
"Все мы меняемся) Но одно в Вас неизменно! Вы - женщина-праздник! Ваша энергетика заразительна и сразу хочется жить, дышать, лететь...😍"
"Естественно 🧡 изменились 👍"
"Да, изменились. Раньше фото, даже когда не на сцене, все равно... вот чей-то образ (ну я так вижу). А сейчас и в разных нарядах, париках и макияже, НО Вы. Сейчас лучше! И не спорьте!😠😉"
"Скажу Вы крутая во всех образах 👍"
"Ты какая была такая и осталась. Возраст тебя не хочет 😁😁"
"Чем-то Мадонну напомнили, на фото с браслетами.😍"
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