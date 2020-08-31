Известная украинская шоувумен Монро показала себя с новым цветом волос накануне 1 сентября

Популярная травести-дива поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда решила вспомнить свои школьные годы и рассказала о своем опыте. Так, Монро призналась, что любила столовскую еду, рассказы учительницы по географии о своих поездках за рубеж, а также вспомнила, как к ним перевели девочку из Германии, которая открыла для их класса Мадонну.

«Я не раз говорила, что фразой: Вы будете вспоминать школу, как лучшее, что было в вашей жизни; учителя явно манипулировали. Не бывает хуже - лучше, есть реальность и наше отношение. Но, Если бы учителя объяснили это правило раньше , наверное у многих жизнь сложилась бы иначе… Ну а всем, Кто завтра снова столкнется с школьными реалиями, желаю сил, адекватности и... дышите глубже», - написала Монро.

Она также поделилась новым снимком, на котором позирует в непривычно строгом образе. На ней простая голубая рубашка, крупные украшения и макияж в розовых тонах.

При этом вместо традиционного блонда на голове Монро красуются непривычно рыжие волосы нежного персикового оттенка.

Поклонники красотки активно комментируют ее пост.

«Тебе очень идёт этот цвет!», «Цвет волос красивый и не только», «Рыжуха», - пишут люди.

Напомним, травести-дива Монро впечатлила редким кадром из прошлого, красотку не узнать: «Лиса Алиса».

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