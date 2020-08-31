Известная украинская шоувумен Монро показала себя с новым цветом волос накануне 1 сентября
Популярная травести-дива поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, звезда решила вспомнить свои школьные годы и рассказала о своем опыте. Так, Монро призналась, что любила столовскую еду, рассказы учительницы по географии о своих поездках за рубеж, а также вспомнила, как к ним перевели девочку из Германии, которая открыла для их класса Мадонну.
«Я не раз говорила, что фразой: Вы будете вспоминать школу, как лучшее, что было в вашей жизни; учителя явно манипулировали. Не бывает хуже - лучше, есть реальность и наше отношение. Но, Если бы учителя объяснили это правило раньше , наверное у многих жизнь сложилась бы иначе… Ну а всем, Кто завтра снова столкнется с школьными реалиями, желаю сил, адекватности и... дышите глубже», - написала Монро.
Она также поделилась новым снимком, на котором позирует в непривычно строгом образе. На ней простая голубая рубашка, крупные украшения и макияж в розовых тонах.
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При этом вместо традиционного блонда на голове Монро красуются непривычно рыжие волосы нежного персикового оттенка.
Поклонники красотки активно комментируют ее пост.
«Тебе очень идёт этот цвет!», «Цвет волос красивый и не только», «Рыжуха», - пишут люди.
Напомним, травести-дива Монро впечатлила редким кадром из прошлого, красотку не узнать: «Лиса Алиса».
Как сообщала Politeka, знойная Монро без белья заставила краснеть рискованным декольте.
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