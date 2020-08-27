До чего же хороша

Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, впечатлила формами в откровенном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото и видео, на которых позировала в невероятно красивом платье небесного цвета.

Платье на запах идеально село на точенную фигурку модели. Ее бюст шестого размера буквально вываливался из откровенного декольте наряда. В таком платье «подружки» Омович чувствуют себя более чем свободно. Кроме этого, красотка сверкнула своими роскошными длинными ножками. Образ модель дополнила белыми босоножками и голубой сумкой.

Ранее мы писали, что Алена Омович поделилась архивными фото с отдыха на яхте. Модель позировала в невероятно красивом красном платье-рубашке, которое обтянуло ее пышные формы. Девушка расстегнула пуговицы, чтобы похвастаться своей невероятной грудью шестого размера. Модель старательно позировала на камеру, поправляя волосы, которые так и развевались на ветру.

Также недавно модель поделилась фото, на котором похвасталась своей пышной грудью. Омович надела топик на завязке, который прикрыл прелести модели только для вида. Аппетитные «подружки» модели так и норовили разорвать тесный топик и вырваться наружу.

Напомним, что Омович с бюстом шестого размера натянула неприличный топ: узелок еле-еле выдержал.

Как сообщала Politeka, Омович выставила свои «шарики» напоказ в пикантном белье: «Кайф просто».

Также Politeka писала, что Омович блеснула нереальными объемами в платье без белья: такую не забыть.