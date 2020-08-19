Известная украинская гимнастка Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала эффектный номер на радость фанатов

Красотка позировала в черном купальнике у бассейна. Никитина стала изначально на руки, подняла ноги вверх, а после этого прыгнула через спину в бассейн. Видео было сделано в замедленной съемке и фанаты смогли оценить мастерство Екатерины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как же я давно хотела это сделать!!!.

Популярные статьи сейчас

ПриватБанк изменил правила снятия налички, появилось важное уточнение: "Максимальная сумма выдачи..."

Ужесточение карантина, падение доллара и льготы для украинок – главное за ночь

Заворотнюк с пятнами на лице и теле удивила внешностью, новое фото: "Очень хотела избавиться"

Бесстыжая Астафьева сразила наповал видом в мокрой майке без белья: "Это не женщина, а..."
Показать еще

Да! Я смогла. + одна выполненная цель.

PS. Было прям стремно.

______________________________________

А ты ставишь себе цели?

Или больше живешь одним днём?", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели видео более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что за место где так разрешают чудить?", "Никитина, почему ты такая крутая!?)", "Ничего себе", "Ого", "Вау, какая ты сильная", " Тут нужно добавить: выполнение трюка без подготовки - запрещено", "Ого, жесть", "Еще немного и в сборную".

View this post on Instagram

#summer2020 Как же я давно хотела это сделать!!!🤟🏻 Да!☺️ Я смогла✅😈 + одна выполненная цель 🎯 ) PS. Было прям стремно 😐 ______________________________________ А ты ставишь себе цели?🤔 Или больше живешь одним днём?😏 ———————————————— #спорт #баланс #спичаг #басик #лето2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by 𝖭𝗂𝗄𝗂𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖪𝖺𝗍𝖾𝗋𝗒𝗇𝖺 (@nikitkinna) on

Мы писали, что популярная украинская актриса Екатерина Никитина показала свои таланты на пляже.

Красотка показала свою невероятную фигуру в купальнике, но особое внимание поклонников привлек шпагат звезды. Никитина позировала на пляже и возле бассейна, демонстрируя чудеса растяжки.

Напомним, бесстыжая звезда "Квартал 95" в купальнике с наслаждением выгнулась, поразив алыми губками

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" сняла леопардовое парео, показав наслаждение

А еще Politeka сообщала, что горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини призналась, с кем уединилась у бассейна