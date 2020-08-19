Известная украинская гимнастка Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала эффектный номер на радость фанатов

Красотка позировала в черном купальнике у бассейна. Никитина стала изначально на руки, подняла ноги вверх, а после этого прыгнула через спину в бассейн. Видео было сделано в замедленной съемке и фанаты смогли оценить мастерство Екатерины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как же я давно хотела это сделать!!!.

Да! Я смогла. + одна выполненная цель.

PS. Было прям стремно.

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А ты ставишь себе цели?

Или больше живешь одним днём?", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели видео более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что за место где так разрешают чудить?", "Никитина, почему ты такая крутая!?)", "Ничего себе", "Ого", "Вау, какая ты сильная", " Тут нужно добавить: выполнение трюка без подготовки - запрещено", "Ого, жесть", "Еще немного и в сборную".

Мы писали, что популярная украинская актриса Екатерина Никитина показала свои таланты на пляже.

Красотка показала свою невероятную фигуру в купальнике, но особое внимание поклонников привлек шпагат звезды. Никитина позировала на пляже и возле бассейна, демонстрируя чудеса растяжки.

Напомним, бесстыжая звезда "Квартал 95" в купальнике с наслаждением выгнулась, поразив алыми губками

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