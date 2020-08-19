Известная украинская гимнастка Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала эффектный номер на радость фанатов
Красотка позировала в черном купальнике у бассейна. Никитина стала изначально на руки, подняла ноги вверх, а после этого прыгнула через спину в бассейн. Видео было сделано в замедленной съемке и фанаты смогли оценить мастерство Екатерины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как же я давно хотела это сделать!!!.
ПриватБанк изменил правила снятия налички, появилось важное уточнение: "Максимальная сумма выдачи..."
Ужесточение карантина, падение доллара и льготы для украинок – главное за ночь
Заворотнюк с пятнами на лице и теле удивила внешностью, новое фото: "Очень хотела избавиться"
Бесстыжая Астафьева сразила наповал видом в мокрой майке без белья: "Это не женщина, а..."
Да! Я смогла. + одна выполненная цель.
PS. Было прям стремно.
______________________________________
А ты ставишь себе цели?
Или больше живешь одним днём?", - написала Никитина.
Фанаты посмотрели видео более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Что за место где так разрешают чудить?", "Никитина, почему ты такая крутая!?)", "Ничего себе", "Ого", "Вау, какая ты сильная", " Тут нужно добавить: выполнение трюка без подготовки - запрещено", "Ого, жесть", "Еще немного и в сборную".
Мы писали, что популярная украинская актриса Екатерина Никитина показала свои таланты на пляже.
Красотка показала свою невероятную фигуру в купальнике, но особое внимание поклонников привлек шпагат звезды. Никитина позировала на пляже и возле бассейна, демонстрируя чудеса растяжки.
Напомним, бесстыжая звезда "Квартал 95" в купальнике с наслаждением выгнулась, поразив алыми губками
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" сняла леопардовое парео, показав наслаждение
А еще Politeka сообщала, что горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини призналась, с кем уединилась у бассейна