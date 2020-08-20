Знаменита украинская певица Вера Брежнева поразила видом после преображения в специальном приложении

Несколько дней назад молодая бэк-вокалистка вместе с Дмитрием Монатиком выпустила видео на трек "Достопримечательность". Клип сразу же взорвал соцсети. Участница вокального шоу "Голос країни-10", бэк-вокалистка Дмитрия Монатика Lida Lee стала первой, кого будет продюссировать артист.

Чтобы привлечь внимание к новости и самой музыкальной композиции, артисты, коллеги и товарищи Дмитрия поддержали молодую певицу необычным челленджем. Используя приложение по замене лиц, звезды принялись публиковать в разделе Стори свои преображения, отмечая в тегах самого Монатика и молодую девушку, которая стала главной звездой клипа.

Не удержалась и Вера Брежнева, не так давно презентовавшая с Монатиком клип «Вечериночка», отснятый в Барселоне и ставший хитом этого лета. Певица превратилась в саму Lida Lee и даже удивила удачным преображением при помощи приложения. Роль эффектной брюнетки очень подошла Вере, которая стала похожа на Надежду Мейхер. Вместе с Надеждой Вера была в составе группы «ВИА Гра».

В подписи к ролику Вера написала поздравления для двух артистов и отметила «Ловите новинку от Монатика и Lida Lee».

Также ранее известный шоумен Рустам Солнцев некоторое время назад в социальной сети Инстаграм решил поделиться необычным архивным кадром, сделанным еще во время участия Веры в группе «ВИА Гра» вместе с такими звездами как Светлана Лобода и Надежда Мейхер-Грановская. В данном составе звездная команда блистала на сцене в далеком 2004 году.

На старом фото звезды – совсем молодые и в совсем других образах – позировали все вместе с яркими улыбками на лице. Причем из-за их причесок мало кто может узнать артисток. На фото Светлана Лобода еще рыжеволосая, Мейхер с другой прической, а выбеленные волосы Веры совсем не похожи на естественный ее цвет волос. С годами все певицы сменили свой имидж множество раз, полностью преобразившись.

Отметим, Вера вызвала довольно неоднозначную реакцию под постом. Как известно, продюсер групы «ВИА Гра» Константин Меладзе ушел от первой жены к Вере Брежневой.

«Все трое очень сильно во вкусе Габозова», «Сокол, эрика, алиана 😂», «Эти туфельки с очень длинным носиком были и у меня 🤣🤣🤣», «Блин, ну это 2000-е, такая мода была 🤷», «Такая мода была 👍 тогда казалось, что очень модные и красивые 👍», «Веруня самая скромная, офисная леди прям 😁», «А та, которая беленькая помню Глебу Клубничке приглянулась сильно😂», - пишут пользователи Инстаграм.

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