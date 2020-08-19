38-летняя певица Надежда Мейхер без смущения козырнула танцевальным талантом
Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала фрагмент напряженной тренировки с партнером по шоу "Танці з зірками" Кириллов Власюком (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Пышногрудая брюнетка предстала в облегающем черном костюме и на каблуках. На первых же секундах видео певица задрала ногу выше головы и пустилась жарко крутить бедрами. Страстная Мейхер, безусловно, может вскружить голову любому своими танцевальными па.
"Грызу" науку бальных танцев😂. А помогает мне в этом мой тренер, он же и мой партнёр @kyryll_v 💪 Это сложнее, чем казалось, когда я соглашалась учавствовать в «Танці з зірками» @tanci1plus1. Первый эфир 30-го в 21.00 начало 💃🏻🖤 Всё бы ничего, если бы не техника танца, специфическая и совершенно не похожа на те танцевальные направления, которыми я когда-то занималась 😉... Впрочем как и везде. - хочешь быть подлинным — БУДЬ. Как говорится, вода камень точит 😉 Верю, что и мне удастся дотронуться до уровня, который сама же себе установила💪😀", - откровенно поделилась своими страхами и оптимизмом артистка.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Желаю только победы!👏"
"Надя класс! 😍🤗💃"
"вы самая лучшая❤️"
"Обожаю вас, Надежда!! Вдохновляете !!! А какая пластика 😍"
"Какая вы грациозная Женщина 😍🌹"
"Ваше танго с Петром Чернышевым невозможно забыть! Это просто головокружение!"
"Уровень, скажу, высший, очень даже высший👍👍👍 Браво!👏Надежда - красавица!!!🙌"
"Вы красавица, но вы скованы в шее и в верхней части спины, от этого и руки тоже смотрятся непластичными"
"Сочная девушка))❤️❤️"
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