Младшая сестра Ким Кардашьян, известная модель Кайли Дженнер вышла на прогулку в ярком и соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер умеет удивлять – она то и дело примеряет необычные наряды, от которых фолловеры просто не могут отвести взгляд.

В этот раз она, тем не менее, превзошла сама себя. Бизнесвумен, которую в прошлом году назвали самой молодой миллиардершей в мире, отправилась на прогулку по Парижу в очередном бунтарском образе рок-дивы.

Она надела наряд, который составили слегка расклешенные джинсовые брюки, объемная кожанная куртка, а также изюминка лука – белый топ, который практически полностью оголил грудь Дженнер, засветив точенный пресс модели.

В дополнение соблазнительно аутфита Кайли подобрала ботинки черного цвета, а также не забыла о защитной маске. Волосы юная красавицараспустила по плечам, а макияж сделала в нейтральных натуральных тонах. Звезда сделала селфи, а также показала фото в полный рост возле входа в магазин одежды Louis Vuitton, где распахнула куртку, показав, что прячет под ней.

Фанаты знойной красотки сразу засыпали ее множеством комплиментов, отмечая как же девушка красива и соблазнительная.

«Так сладко», «Красота без границ», «Абсолютно потрясающий шедевр», «Великолепное эффектное тело, настолько вкусное, ты богиня, я люблю тебя», «Так горячо», «Вау, ты светишься», - пишут в сети.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия.

Как Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ.