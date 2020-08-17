Супермодель из США Кортни Кардашьян посветила безупречными формами в облегающем купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ну как я?» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кортни позирует в тесном купальнике серого цвета, демонстрируя загорелые места своей аппетитной фигуры. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Украинским пенсионерам накинули неплохую надбавку к выплатам, озвучены сроки: "уже с 1-го..."
В сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»
Украинка с 13-м размером бюста еле впихнула свою гордость в тесное бикини: "Это потеря сознания"
50-летняя Ирина Билык устроила жару в компании молодых красавцев, пикантные кадры: "Несравненная!"
«Аж слюнки текут», «ты выглядишь на миллион», «роскошная крошка», «ты мне по вкусу», «выглядишь, как на отдыхе и загоревшей», «помни, ты самая красивая и сексуальная девушка в мире», «очень милая», «нереально круто выглядишь», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известная модель Кортни Кардашьян показала смелый образ, порадовав фанатов
На фото Кортни позирует в закрытом купальнике с леопардовой расцветкой. Кардашьян стояла на фоне занавесок и демонстрировала свою фигуру, подняв руки. Красотка не стеснялась и можно заметить приличный загар тела.
Фанаты поставили более миллиона лайков, буквально "засыпав" своего кумира "тоннами" комплиментов и восхищений. Часть из них призналась, что красотка сделала их день.
Напомним, раздетая Ким Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения
Также Politeka писала, что непревзойденная Ким Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ
А еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян с невинным видом вывалила огромный размер на камеру