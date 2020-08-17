Супермодель из США Кортни Кардашьян посветила безупречными формами в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ну как я?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кортни позирует в тесном купальнике серого цвета, демонстрируя загорелые места своей аппетитной фигуры. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Аж слюнки текут», «ты выглядишь на миллион», «роскошная крошка», «ты мне по вкусу», «выглядишь, как на отдыхе и загоревшей», «помни, ты самая красивая и сексуальная девушка в мире», «очень милая», «нереально круто выглядишь», - пишут ее поклонники.

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На фото Кортни позирует в закрытом купальнике с леопардовой расцветкой. Кардашьян стояла на фоне занавесок и демонстрировала свою фигуру, подняв руки. Красотка не стеснялась и можно заметить приличный загар тела.

Фанаты поставили более миллиона лайков, буквально "засыпав" своего кумира "тоннами" комплиментов и восхищений. Часть из них призналась, что красотка сделала их день.

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