Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в новой фотосессии в чувственном образе

Эмили нравится эпатировать публику своими кадрами, снятыми в самых разных локациях. Как правильно, объединяет все снимки знаменитости одно: девушка фанатически боится испортить волосы, поэтому никогда их не укладывает и не делает сложных причесок. При этом, чтобы сохранить кожу, Эмили не наносит макияж и довольно часто появляется на публике в естественном виде.

На одном из кадров стройная модель решила блеснуть видом в провокационной позе в одном белье и простой кремовой майке на тонких бретельках. При этом Эмили расположилась на полу, задрав руки вверх и приподнимая голову к объективу.

Загорелое тело знаменитости не оставило фанатов равнодушными:

«Черт возьми, это идеальное тело, чем ты когда-либо мог видеть💯 правда😁,» «Это просто крутая девочка», «Что за поза?», «Ох, как изгибается», «Девушка Найс, аж бросило в жар», «Hernosa🔥,» «просто роскошная девочка», «боже, какая поза», «ты такая загорелая», «Великолепные и красивые губы ...... 🔥🔥🔥», «Красиво и изысканно 👙», «Ты милая девушка найс», «Прогиб волшебный!».

Мы также писали, что девушка каждый день устраивает фотосессии для глянца. В ее профиле много кадров в самых разных образах и нарядах, поэтому поклонники привыкли видеть Эмили в самых невероятных позах, с блестящим макияжем и с разным цветом волос.

Примечательно, что в остальное время, свободное от работы, Эмили не наносит макияж, старается не укладывать волосы, так как переживает за их целостность и здоровье. Ратаковски показывает дома, как веселится на пляже или же на прогулке. Причем для выхода в свет Эмили всегда надевает бикини разных цветов и дизайнов. В этот раз она покорила видом в ярко-оранжевом монокини на солнечном фото из отдыха:

«вау, это пышно», «Ты выглядишь круто», «🔥🔥🔥🔥🔥На этой картинке ваша 🍑🍑🍑🍑 выглядит потрясающе красивой гермосой 😘», «Приятно сзади смотреть», «Классная по*ка!Вот это бедра! Молодец ..." «оглушающий вид!», «Хороший образ».

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