Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, заворожила формами в серебряном костюме

Звезда публикует различные жаркие фото в Инстаграм, тем самым привлекая внимание к своему сайту, пишет Politeka.net. Известно, что модель ведет отдельный портал, на котором выкладывает свои самые горячие фото.

В Инстаграм же снимки менее смелые, но ей это не препятствовало собрать 2,3 миллиона подписчиков.

На одном из последних фото Кортес позировала в серебряном костюме, который оголил ее невероятные изгибы.

Непревзойденная звезда присела на одну коленку, выставив вперед вторую ножку. Лифчик натянулся на груди, отлично обтянув и приподняв ее.

Крохотные трусики также обтянули идеальные бедра знаменитости, а завязочки по бокам придавали некой пикантности.

Дополнили образ - куртка с длинными рукавами и ботфорты на завязочках.

За шесть часов пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили столь жаркий образ кумира и засыпали ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес неоднократно признавалась в любви аргентинскому футболисту Лионелю Месси.

В этот раз модель решила похвастаться фигурой в футболке с именем любимого футболиста. Звезда надела крохотные трусики бикини.

Также красотка натянула на ноги гетры и кроссовки.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в топе и кроссовках. Модель не надела штаны, поэтому можно увидеть трусики между ног. Кортес соблазнительно легла в прозрачную качелю и задрала ноги, не стесняясь показать самые горячие места.

Напомним, владелица самых красивых ягодиц пошалила в спальне в микро-трусах

А еще Politeka писала, что владелица самых красивых ягодиц сразила наповал упругими формами без белья

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в прозрачном белье застыла в дерзкой позе