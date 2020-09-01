Американская модель Эбигейл Рэтчфорд покорила летним образом в золотом бикини и тонких бусах

Модель показывает студийные съемки в рамках рекламы модной и трендовой одежды каждого сезона. При этом красотка старается не повторяться и каждый раз устраивает съемку в разных нарядах и специальных локациях. В этот же раз Эби удалось покорить фанатов соблазнительным видом в необычном бикини.

Так, модель примерила золотой купальник из очень яркой ткани и дополнила образ прозрачной "юбкой" - специальном украшением из множества бус, соединенных на талии Эби. При жтом нижней части бикини совсем не видо, а сама модель повернулась к объективу боком, подчеркивая тем самым пышную грудь и тонкую талию с блестящим поясом.

Завершали пляжный образ Рэтчфорд массивные серьги, кольца с камнями и неизменный нюдовый макияж с акцентом на глаза девушки.

«Добро пожаловать в джунгли ; ) 🌴,» - шутливо подписала новое фото модель.

Поклонники ответили сразу:

«Принцесса джунглей❤️❤️❤️», «Прекрасный вид», «горячая девушка, очень горячая девушка 👌❤️», «Божественно !!! 😍😍😍,» «😎 привет, красотка», «идеальная атмосфера», «Такие мягкие и нежные..», «Эй, ты знаешь, что выглядишь потрясающе?», «Ты будешь хорошей деткой, моя любовь❤️😘💋💋», «Боже мой, гладкая Белла!», «Вы моя королева», «Абсолютно великолепно и, наверное, это наименее интересная вещь в тебе ✌️🌸🎭».

Как правило Инстаграм-модель предпочитает рекламировать нижнее белье и бикини с кружевами в студии и домашней обстановке. Эби примеряет самые разные наряды, выбирая классически пижамы, однако не так давноРэтчфорд удивила фанатов.

Так, известная красотка потрясла фанатов видом в образе роковой искусительницы, надев одно черной белье с необычными подвязками. Девушка примерила с подвязками специальные стяжки на ноги из тонких лент, которые полностью опоясывают ее формы и крепятся прямо к подвязкам на талии.

Свой дерзкий "лук" Эби дополнила привычной укладкой темных локонов и макияжем с акцентом на пухлые губы. Причем в этот раз модель блеснула нюдовыми губами, идеально подчеркивающими ее загорелую кожу на лице.

«Покажите производителя», «Идеальный вкус у малышк. госпожа, наказывайте!😋😋», «Мне очень нравятся эти леггинсы! Какой они марки?», «Это самый сок, у нее такие роскошные ноги», «Повеяло опасностью💋💦❤️», «Hotttt 🔥🔥 You 💓 Xoxo's».

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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