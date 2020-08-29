Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась идеальной растяжкой во время отдыха в Турции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Легким взмахом ноги я рассекаю все суждения и пересуды о себе. Потому что за этим взмахом лежит многолетний и многострадальный труд. Я очень преданный своей профессии человек. Все что обо мне говорят - меня вовсе не касается. Потому что за меня всегда говорит не громкость имени, а дела и поступки. Любовь ко мне детей и тех, кто видит и встречает меня лично не купить за деньги. Эта искренность бесценна», - говорится в сообщении.

При этом Волочкова резко набросилась на своих хейтеров, обвинив их в чрезмерной желчности.

«А ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость. Особенно, если вы заглянете в аватарки аккаунтов этих уеб**ных личностей...😂😂😂 Или их закрытые аккаунты.😂😂😂🤮🤮🤮😝😝😝 Лучше смотрите на красоту моего тела и на мое творчество», - говорится в тексте сообщения.

Примечательно, что возможность комментировать свои посты балерина оставила закрытой, иначе хейтеры рассказали бы ей, почему на самом деле с едким юмором относятся к знаменитости.

На опубликованных кадрах же Волочкова в ярко-красном наряде демонстрирует идеальную растяжку, параллельно демонстрируя нижнее белье.

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