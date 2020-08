View this post on Instagram

Легким взмахом ноги я рассекаю все суждения и пересуды о себе. Потому что за этим взмахом лежит многолетний и многострадальный труд. Я очень преданный своей профессии человек. Все что обо мне говорят-меня вовсе не касается. Потому что за меня всегда говорит не громкость имени, а дела и поступки. Любовь ко мне детей и тех, кто видит и встречает меня лично не купить за деньги. Эта искренность бесценна!🙏 А Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость. Особенно, если вы заглянете в аватарки аккаунтов этих уебищных личностей...😂😂😂 Или их закрытые аккаунты.😂😂😂🤮🤮🤮😝😝😝 Лучше смотрите на красоту моего тела и на мое творчество. Очень много красивого материала на моем сайте www.volochkova.ru и на моем канале YouTube. Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь,🤮😝, я навсегда уже вошла в Историю Росмии, как Русская Балерина.🩰 И этот факт неоспорим, простите. И я этим фактом очень горжусь.👍 Многие ли достигли своих Вершин, чтобы иметь право судить и осуждать других?... Думаю, мозоли на языках злопыхателей гораздо уродливее, чем натертые мозоли на моих стопах.🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate