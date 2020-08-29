Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася ідеальною розтяжкою під час відпочинку в Туреччині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Легким помахом ноги я розсікаю всі судження і пересуди про себе. Тому що за цим помахом лежить багаторічна і багатостраждальна праця. Я дуже віддана своїй професії людина. Все що про Мене говорять - мене зовсім не стосується. Тому що за мене завжди говорить не гучність імені, А справи і вчинки. Любов до мене дітей і тих, хто бачить і зустрічає мене особисто не купити за гроші. Ця щирість безцінна", - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова різко накинулася на своїх хейтерів, звинувативши їх у надмірній жовчності.

«А ущербність виливають жовч недолюблених і нещасних людей викликає жалість. Особливо, якщо ви заглянете в аватарки акаунтів цих уеб**них особистостей...😂 😂 😂 Або їх закриті акаунти.😂 😂 😂 🤮 🤮 🤮 😝 😝 😝 Краще дивіться на красу мого тіла і на мою творчість», - йдеться в тексті повідомлення.

Примітно, що можливість коментувати свої пости балерина залишила закритою, інакше хейтери розповіли б їй, чому насправді з їдким гумором ставляться до знаменитості.

На опублікованих кадрах же Волочкова в яскраво-червоному вбранні демонструє ідеальну розтяжку, паралельно демонструючи нижню білизну.

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