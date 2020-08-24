Известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых в Турцию, где поражает своими выходками

Несколько дней назад Волочкова рассказала, что она вместе со своим тайным любовником отправилась в отпуск в Турцию, причем отдыхать она планирует в самом крутом отеле страны. В Анталье Волочкова заявила, что остановилась в пятизвездочном отеле «Rixos Sungate», который предоставляет индивидуальные виллы с джакузи площадью 120 квадратных метров.

Каждый раз по утрам Анастасия демонстрирует, как купается в море, веселится с любовником, личность которого так и не раскрыла, а еще хвастается подарками от него.

«На пляже в море я провожу максимальное количество времени. Много плаваю. И уходим последними, когда стемнеет..🐣 Ем я два раза в день. Днём шпинат на пару с небольшим количеством тертого сыра и оливкового масла. Без соли. Иногда ещё два вареных всмятку яйца. 🐣 А вечером тоже шпинат и салатные листья.🥬 Здесь в Турции они такие вкусные! И так красиво мне их тут подают! Со стразами.😊😉 (во второй карусельке) Ибрагим, главный человек здесь по ресторанному сервису и его коллеги не перестают удивлять.🙏» - рассказала Волочкова о своем рационе.

После она также показала свои похудевшие ноги, которые задрала к небу, чтобы в очередной раз позлить недоброжелателей. Из-за их растущего количества Волочкова даже скрыла возможность комментирования постов:

«Дотянуться до небес.. Когда ноги не помещаются в кадр.. 🩰🤷‍♀️😂 А романтика и красота помещаются в душе и радуют во время моего отдыха🙏», - пишет Волочкова.

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