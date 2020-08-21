Популярная певица Светлана Лобода отправилась в вояж вместе с шоуменом Александром Реввой, известным как Артур Пирожков

Совместное фото знаменитостей в необычной обстановке появилось на странице артиста в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимке Александр Ревва вместе со Светланой Лободой забрались на трап самолета. Певица наряжена в розовый спортивный костюм, обнаживший живот, и белые кроссовки, она стоит у самого входа, опершись рукой о корпус транспортного средства, яркое солнце отразилось в ее очках. Артур Пирожков стоит на ступеньках ниже в белой футболке, черных штанах и такого же цвета бейсболке. Он демонстрирует знак мира из двух пальцев с лучезарной улыбкой.

"Полетели...", - подписал публикацию Ревва, а Светлана Лобода отметила в комментариях, что вместе с коллегой отправилась во Францию: "Сегодня Ибица 🔥🔥🔥🤞🤞 ждём концерт нашего друга 😍😘".

Пользователи социальной сети отреагировали на совместный снимок исполнителей и начали строить версии в комментариях:

"Александр, вы самый лучший исполнитель на свете ❤️ я ооооооооооооочень сильно люблю вас и вашу семью ❤️ счастья вам"; "Александр, вы самый лучший"; "Летящей походкой ты вышел из ада"; "Опять с парашютом прыгать??? 🤷‍♂️ Или без...🙈"; "Фит готовите?"; "Два моих единственных любимых артиста💞💞", "Какая наглость".

Напомним, жена Артура Пирожкова растаяла в объятьях мужа, трогательные кадры: "Не всем дано...".

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