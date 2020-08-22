Жена шоумена Александра Реввы поделилась новой фотографией их дочери

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Всегда такое счастье, когда твоя работа выходит в жизнь. Прикосновение к мультипликации всегда радость для Алисы", - сообщила она в подписи к снимку.

Дело в том, что 12 летняя Алиса озвучила одного из персонажей в мультфильме и Александр уже может гордиться юной дочерью. На кадре она предстала в компании мамы.

Поклонники звезды просто засыпали Алису лестными комментариями:

"Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей семье!!! Желаю Алисе больших творческих успехов, а родителям радости за своих девочек!!!"," Она нереальная красотка, умница и обладает большим талантом . Пусть ей всегда улыбается удача и счастье", "Копия мамы", "Умничка! Так держать! Счастья Вам и любви бесконечной!", - писали под постом.

Ранее мы сообщали, что Александр Ревва поделился трогательным снимком с семьей.

«С Днём Семьи, Любви и Верности!!! Пусть в каждом доме царит Мир, Добро, РАдость, Счастье и ЛЮБОВЬ!!!» — сообщил певец в подписи к посту.

На снимке Ревва позирует рядом со своей женой и двумя дочерями. Это стало причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.

Напомним, что дочь Артура Пирожкова примерила мамины вещи и превратилась в модель: «Божечки, что ж такая худенькая».

А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова сверкнула соблазнительными изгибами в мини-купальнике: "Шикарный вид".

Также Politeka сообщала, что несчастье обрушилось на семью Пирожковых: "ничего не предвещало беды, как вдруг...".