Жена российского шоумена Александра Реввы, более известного как исполнитель Артур Пирожков, сверкнула роскошной фигурой

Как передает Politeka.net, Анжелика Ревва опубликовала серию фото, на которых позировала возле моря в невероятно красивом купальнике. Красотка сидела на камнях, демонстрируя публике свое роскошное загорелое тело. Ее пышная грудь аккуратно выглядывала из купальника. Кроме этого, на одном из фото Анжелика томно выгнулась, показав свои упругости во всей красе.

«Погоня за солнцем», - подписала снимок женщина.

За полдня ее фото собрало более 12 тысяч лайков. Муж не прошел мимо и тоже оставил огоньки под фото, а Анжелика ответила на них, публично пофлиртовав с супругом. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ты сама солнце!», «Вы самая красивая девушка в мире», «Анжелика, вы такая красивая!», «Счастья вам и вашей семье», «Бомба», «Вы Анжелика сногшибательны, обожаю вас с Сашей Ревой и вашими доченьками», «Вау, Анжелика, вы нереально красивая, прям Богиня! Счастья вам», «Прекрасный человек прекрасен во всем», «Морская Нимфа!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва поделилась свежими фото своих дочерей. На снимке Алиса и Амелия позировали в летних шляпах и легких нарядах. Старшая сестра обняла младшую за пояс, обе девушки улыбались. Добавим, что старшенька похожа на маму, а младшая – на папу.

Напомним, что Артур Пирожков в компании известной красотки заставил себе завидовать: "Какая наглость".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков вырядился в пионера и ошарашил новой внешностью на съемках, фото.

Также Politeka писала, что старшая дочь Артура Пирожкова удивила сходством с мамой и вызвала настоящий фурор.