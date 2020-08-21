В Украине изменились правила взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами во время работы с наличностью

В частности, уже в сентябре банкноты, которые сильно изношены, можно будет поменять в любом банке.

Как сообщает Национальный банк, соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления от 31 июля 2020 года № 114 "Об утверждении Изменений в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины", которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Согласно документу, принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк теперь могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки;

При этом украинцам рекомендуют обращаться исключительно в банки, котрые имеют надежную репутацию. Проверить банк можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Там можно ознакомиться с актуальной и достоверной информацией из государственных реестров и открытых источников.

Как известно, чтобы решить проблему с быстрой изнашиваемостью купюр мелкого номинала было принято решение о выпуске монет в 1, 2, 5 и 10 гривен.

Так, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении еще в 2018 года. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня 2020 года в обращении появилась монета номиналом десять гривен.

Однако новые деньги вызвали возмущение украинцев. Уже есть не одна петиция о том, что монеты стоит изменить или вообще вернуться к банкнотам. Одной из причин является то, что монеты очень похожи между собой, и их трудно различить.

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