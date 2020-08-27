Топ-модель Белла Хадид похвасталась кадрами из жаркого отдыха вместе с подружкой

Топ-модель знает, как удивлять публику, поэтому на своей странице в социальной сети Инстаграм она публикует в основном кадры, на которых демонстрирует свою фигуру в самых разных образах.

В этот раз стройная красотка повеселилась на пляже вместе с подружкой. Для летней прогулки модель выбрала мини-бикини с леопардовым принтом, который весьма популярен в этот сезоне. Также Белла продемонстрировала еще один кадр, на котором уже лежала на доске для серфинга, выпятив прелести и восхитив фанатов загорелыми ногами.

Как известно, у девушки свой уход за телом и фигурой, она тщтательно следит за питанием, чтобы всегда быть в форме. Вот как реагируют фанаты:

«Я тоже хочу пойти поиграть ... какая детская площадка. И товарищи по играм тоже неплохие», «принцесса xx», «Просто величественная❤️❤️❤️», «Посмотри глубже???», «Серьезно я нуждаюсь в тебе», «Красотка 🤤🤤🤤», «Вот почему Зои и Лука должны поговорить😭», «идеальная, настоящая львица️❤️,» «Какая звездочка✨», «нравится😍», «Королева Белла», «Как изгибается», - написали фанаты.

До этого Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже. Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

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