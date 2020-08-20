Известная топ-модель Белла Хадид показала пышную грудь без белья

Звезда не стесняется демонстрировать свои обнаженные части тела, о чем свидетельствуют многочисленные снимки в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Во время одной из последних фотосессией модель засветила обнаженный бюст, правда, решила прикрыть самые пикантные места.

Так, на одной фотографии модель предстала в розовом жакете с крупными пуговицами. Белла распахнула наряд и показала голую грудь. При этом красотка была в образе: у нее ярко-розовые волосы и яркий макияж. Длинные темные стрелки подчеркнули разрез глаз, а розовые тени придали образу кокетливости.

На другом фото модель сняла с себя всю одежду и предстала во всей красе. Только звезда решила все же прикрыть места розовыми цветами, таким образом скрыв само интимное.

В посте звезда призналась, что данный фото были сделаны на ферме еще до начала карантина.

За 10 часов пост собрал почти 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу приятных сообщений, посвященные запоминающемуся образу звезды.

"Сказочная красотка", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Белла Хадид позировала в футболке, которую завязала под грудью. Звезда сверкнула обнаженными прелестями без лифчика.

Белая ткань смотрелась на совершенных формах просто невероятно привлекательно, и взгляд отвести было тяжело. К тому же, красотка похвасталась тонкой талией и упругим животиком.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала в белом полупрозрачном платье. Верхняя часть наряда была кружевной, а белья звезда не надела. Поэтому можно увидеть пышную грудь красотки.

Напомним, Белла Хадид без стыда показала свою красоту на публике

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