Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая живет в России, решила поздравить свою Родину с Днем независимости

Сегодня, 24 августа Украина отпраздновала 19-летие со Дня независимости, пишет Politeka.net. По этому случаю телеведущая, которая родом из Одессы, решила присоединиться к многочисленным поздравлениям.

Так, звезда опубликовала видео, на котором исполнила песню украинской артистки Натальи Могилевской "Місяць". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Тодоренко была в шелковой маечке с кружевом на декольте и серых джинсах. Звезда пела у микрофона, а позади нее можно заметить двух музыкантов, один из которых муж Регины - Влад Топалов.

"С Днем Независимости, Украина! И с годовщиной нас с мужем @vladtopalovofficial! Уже как три года вместе) ❤️❤️❤️люблю ❤️❤️❤️тебя!", - написала Тодоренко.

За полчаса пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.

"На украинском языке самые певчие песни... Очень красиво, приятно слушать 🌷❤️👏", "Регина,у тебя голос богини😍😍", "Просто прекрасно 👍👍👍 Счастья вам и безграничной любви ❤️❤️❤️", "Поздравляю с годовщиной, пусть ваша любовь преумножается... Счастья вам😇", "Мурашки по коже...", "Очень приятно, что Вы не забываете об Украине! А спели просто невероятно 😍😉👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Регина Тодоренко предстала в летнем образе. Звезда была в футболке оверсайз, которая лишь слегка выделила ее пышную грудь.

Длинная юбочка с большим вырезом оголила стройные ножки звезды. Завершили образ соломенная шляпка и коричневые сапожки.

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