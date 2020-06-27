Регина Тодоренко похвасталась идеальным образом перед зеркалом в гримерка

Артистка решила показать кадр, на котором сверкнула формами и ярким макияжем перед зеркалом. Как известно, в последнее время Тодоренко делится новыми кадрами крайне редко, избегая критики после скандала с неумесным высказыванием об издевательстве над женщинами, пишет Рoliteka.net.

На новом кадре звезда решила показать, как позировала у специального зеркала в гримерке в бирюзовом наряде в белый горошек. При этом главный акцент ее образа был именно на макияже с аккуратным украшением на шее.

Сама звезда отметила, что намерена раскрыть секреты по уходу за собой несколько позже по многочисленным просьбам.

«По многочисленным просьбам скоро выложу видео с Бьюти-средствами, с помощью которых можно сделать такой летний makeUp 💄 😚», - написала Тодоренко.

Фанаты не остались в стороне:

«Платье красивое😍», «Красотка!!!», «Какая красотка😍Раньше макияж был очень ярким, а сейчас всё больше переходит к естественности👍🏼 Мы тоже в 90% случаев красим губы красной помадой на соревнования💄», «Ждём 🤎👍🏾», «с нетерпением ждем💙», «Красотка», «Как интересно! Ждём. ❤️❤️❤️», «Красавица 😘», «Зачем мейк, когда есть маски в сторис 😂», «Она идёт по жизни смеясь... люблю эту песню Макаревича, который опять не в чести... , но песни его любят и они живут, каждый имеет право на своё мнение и осуждать нас, кроме Бога, никто не имеет права! Вы чудесная и искренняя, счастья Вам! Любуюсь!», «На диснеевскую принцессу похожа😍 не слишком странный коммент от уголовных вопросов?😂😂😂».

До этого звезда предстала в костюме нюдового оттенка с ярким макияжем на лице и во врем укладки своих пышных волнистых волос. Звезда позировала разбутой, сидя за столом и ярко улыбаясь на камеру. Именно раззутые ноги звезды и привлекли внимание фанатов.

«#10фактовобомне

Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах)

1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.

2. Я - дипломированный логист.

3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.

4. Любимое блюдо - кактусовый суп

5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»

6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии

7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)

8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире

9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.

10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов», - написала под постом звезда, однако многих заинтересовали именно ноги звезды большого размера.

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